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Eylül Yağlıkara cinayeti davasında karar!

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Giriş: 06.11.2020 12:22
Güncelleme:06.11.2020 12:36
Son dakika haberine göre; Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetinin faili Uğur Koçyiğit, "ağırlaştırılmış müebbet" ve 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uğur Koçyiğit ile ona yardım ettiği belirlenen annesi Huriye Koçyiğit'in yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Koçyiğit, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit, Eylül'ün annesi Şerife ve babası Halil İbrahim Yağlıkara, taraf avukatları ile müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Beyanlara geçilmeden önce SEGBİS odasında sanık Koçyiğit'in arkasındaki duvarda asılı olan Türk Bayrağı, mahkeme başkanın talimatıyla kaldırıldı. Bunun üzerine duruşma salonundaki izleyeciler başkanın talimatını alkışladı.

Savcı, önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Ardından savunma yapmaları için sanıklara söz verildi.

Sanık Uğur Koçyiğit, bazı tanıkların, savunmasını doğrulayacak şekilde beyanda bulunduğunu söyleyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

Tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit de olay günü Eylül'ü görmediğini belirterek, "O gün pazara gitmiştim, bir dahilim yok. Kimse çocuk katil olmak istemez, suçsuzum." dedi.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, ilk duruşması 17 Mayıs 2019'da görülen dosyayı karara bağladı.

Buna göre, sanık Uğur Koçyiğit, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 30 yıl, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu cezaları üst sınırdan veren mahkeme, sanık hakkında takdir indirimi yapmadı.

Sanık Huriye Koçyiğit de "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan 13 yıl 4 ay, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, hükümle birlikte Uğur Koçyiğit'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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