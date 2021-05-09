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Evlat nöbetindeki anneler Başkan Erdoğan ile görüşmesi anlattı müjdeyi A Haber canlı yayınında paylaştı

A Haber
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Giriş: 09.05.2021 16:49
Güncelleme:09.05.2021 17:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da evlatları için HDP il başkanlığı önünde 615 gündür nöbet tutan anneleri kabul etti. Anneler, Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdikleri iftarda neler konuştuklarını A Haber'e anlatırken burada aldıkları müjdeyi ilk kez A Haber ekranında açıkladı.

Diyarbakır'da evlatlarının PKK tararfından kaçırılmasına destek olan sorumlu tutukları HDP il başkanlığı önündeki nöbeti sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, evlat nöbetindeki anneleri dün akşam kabul etti. İftarda bir araya gelen evlat nöbetindeki anneler, Başkan Erdoğan ile olan buluşmasında neler konuştu? Ayrıntıları A Haber anlattılar...

10 YAŞINDA DAĞA KAÇIRILMIŞTI

HDP tarafından dağa kaçırılan oğlu Ramazan Üçdağ için nöbette olan Mevlüde Üçdağ, "Cumhurbaşakanımız bizi yemeğe davet etti. Bize bir de müjde verdiler. İçişleri Bakanı'mız bir evladın daha teröristlerin elinden kurtuldu. 10 yaşında dağa kaçırılmış şu anda 17 yaşında olan bir evlat ailesine kavuştu, 25 aile evladına kavuştu darısı benim başıma inşallah. O evlat oradan kurtuldu. Sanki benim evladım kurtulmuş gibi sevindim. Başkan Erdoğan bizimle ayrı ayrı ilgilendi. Ona çok teşekkür ediyoruz. Nöbetimize devam edeceğiz." ifdelerini kullandı.

Üçdağ, oğluna da seslendi "Bugün anneler günü benim elimi öpecek evladım yanımda değil, perişan bir haldeyim." diyerek duygularını dile getirdi.

"21 BAYRAMDIR OĞLUMDAN AYRIYIM"

PKK tarafından kaçırılan Mehmet Tokay'un annesi Sariye Tokay ise "Evladım gelene kadar HDP'nin kapısından ayrılmayacağım. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız bizi çok güzel ağırladılar, teşekkür ediyorum. 21 bayramdır oğlumdan ayrıyım, ben çok üzgünüm. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan evine dön! Gel teslim ol!" diyerek duygularını dile getirdi.

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