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Evlat nöbetindeki ailelerden İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki

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Giriş: 05.01.2021 06:04
Diyarbakır HDP İl Binası önünde nöbet tutan 21 ailenin evladına kavuşması, çocukları PKK tarafından kaçırılan annelere umut olmaya devam ediyor. Öyle ki bir ailenin daha evlat nöbetine katılmasıyla sayı 184'e yükseldi. Öte yandan annelerin evlat nöbetini politik olarak değerlendiren İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na ise aileler tepkiliydi.
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