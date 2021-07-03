Evlat nöbeti tutan babalar CHP’li vekilin namus sözünü yerine getirmediğini açıkladı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babaların HDP binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Evlat nöbeti tutan vatandaşlardan Celil Begdaş ve Süleyman Aydın geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’a gelen CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin kendilerine evlatlarını geri almak için çalışacağı konusunda namus sözü vermesine rağmen sözünü tutmadığını ve yanlarına dahi gelmediğini açıkladı.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı için 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde evlat nöbeti tutan anne ve babaların bulundukları otelde yemeğe gelen Ali Haydar Hakverdi, aileleri görünce arka taraftan kaçmak istemiş, durumu fark eden aileler aracın önünü kesmişti. Milletvekiline çağrıda bulunan aileler Hakverdi'ye sert tepki göstermişti. Ailelerle zorunlu görüşme yapan Hakverdi, "Evlatlarımızı siz de HDP'den isteyin" isteğine "Gelin beraber devletten isteyelim" cümlesiyle karşılık vermişti. Bu cevap karşısında aileler sinir krizi geçirmiş ve evlatlarını devletin değil terör örgütünün kaçırdığını vurgulamışlardı.

Celil Begdaş şu ifadeleri kullandı:

Ben bir baba olarak 26 aydır HDP'nin kapısının önündeyim. Biz kimseden para pul istemiyoruz, hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Biz diyoruz ki; artık yeter! Biz öğretmen evindeyken dediler ki 'CHP milletvekili gelmiş' biz de bizim için geldiklerini düşünmüştük ama ne yazık ki bizim için gelmemişti.

''CHP'Lİ VEKİL 'BİLİYORUM' DEDİ''

Biz evlatlarımızı alabilmek için kapısında bekledik. Sadece bir vekile yakalayabildik, diğerleri kaçtılar. Oradan ben bu vekile dedim ki; çekin elinizi bu HDP'nin üstünden o zaman HDP, çocuklarımızı götüremez. Oğlumun kimliğinin, montunun ilgili yerlerde tespit edildiğini söylediğimde CHP'li vekil bana 'biliyorum' dedi. Biliyorsan sen niye bu halkın yanında değilsin? Ne CHP ne HDP ne de İYİ Parti bize destek olmadılar aksine köstek oldular. Sanki bizimle dalga geçiyorlar.

SÜLEYMAN AYDIN: CHP'Lİ VEKİL NAMUS SÖZÜNÜ TUTMADI!

Biz evlat nöbeti tutan anne babalar olarak 670. günümüzdeyiz. CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, bize evlatlarımızı geri vermek için çalışacağıyla ilgili bize namus sözü vermesine rağmen sözünü tutmadı. HDP, PKK'nın sağ koludur, sol kolu da CHP'dir. Anne babalar bunu iyi görsün.