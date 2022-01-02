02 Ocak 2022, Pazar
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Evinde sahte içki üreten CHP'li Başkandan komik savunma
Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, jandarmanın gerçekleştirdiği sahte alkol operasyonunda yakalandı. Göktürk'ün evinde arama yapan ekipler ayrıca litrelerce sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Göktürk'ten komik bir savunma geldi.