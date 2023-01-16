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Evde bakım yardımı yatırılmaya başlandı! Hak sahibi başına 3 bin 336 TL ödenecek

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 09:39
Ocak ayı evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. Destek ödemesi şubat ayında artışlı yatacak. Hak sahibi başına 3 bin 336 TL ödenecek. 560 bin vatandaşa toplam 1 milyar 847 milyon TL para yatırılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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