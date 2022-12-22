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Eski konsolostan tuhaf paylaşım! Ne mesaj vermek istedi?

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Giriş: 22.12.2022 09:39
Güncelleme:22.12.2022 10:25
İngiltere’nin eski İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner dün Twitter'da tuhaf bir paylaşımda bulundu. Leigh Turner'ın, kedisi Troy'u Hürriyet'in Dağlıca katliamıyla ilgili nüshasının yanı başında gösteren fotoğrafını yayınlaması akılları karıştırdı.
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