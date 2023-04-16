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Eski İyi Partili Vedat Yenerer'den bomba sözler: Meral Akşener istifa edebilir

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 16.04.2023 23:38
İYİ Parti’de yaşanan istifalar sonrası Genel Başkan Meral Akşener ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. “Partiye FETÖ'cüler doluştu” diyerek İYİ Parti'den istifa eden parti kurucularından Vedat Yenerer, "Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş." sözleriyle İP’i topa tutarken, Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini öne sürdü.
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