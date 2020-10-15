Eski HDP'li Altan Tan: HDP ile PKK'nın bağı gizlenemez

Eski HDP'li Altan Tan HDP-PKK bağını orta koyan çarpıcı açıklamalar geldi. Tan, "Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil. Bunu devekuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude." dedi. Tan, “Önce Türkiye partisi tanımı yapalım. Türkiye partisi demek, Türkiye’nin eğitim sorunuyla, sağlık, ekonomi, dış politika, kalkınma sorunlarıyla, İslami sorunlarla, hulasa Türkiye toplumunu ilgilendiren bütün sorunlarla ilgili çözümleri olan parti demek. HDP bunu yapamadı. Ama CHP de yapamadı” eleştirisini yöneltti.