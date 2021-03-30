Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, CHP seçmenine Kılıçdaroğlu'nu anlattı: Bunu FETÖ'cüler oraya oturttu

Son dakika haberleri...CHP yönetimini hedef alan sözleri sebebiyle partiden ihraç edilen ve Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz'ın sokakta bir vatandaşla CHP'yi tartışması dikkat çeken anlara sahne oldu. Yılmaz, kendisini eleştiren CHP'li vatandaşa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Bu adam kukla getirdiler bunu FETÖ'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor, çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor." ifadelerini kullandı.