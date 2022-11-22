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Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: CHP Türkiye çizgisinden saptı

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Giriş: 22.11.2022 00:26
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Baykal, gelişme sonrası CHP tarafından fonlanan medya ve CHP yandaşları tarafından hedef tahtasına kondu. Gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, partinin Türkiye çizgisinden saptığını söyledi. CHP'nin ana omurgasının kaydığını ifade eden Ateş, "Bu uygulanan politika CHP’ye verdiği zarar kadar ülkeye de zarar vermeye başladı. Bunlar CHP’nin değil Türkiye’nin sorunu. Ne olursa olsun içerden olmuyor, bu nedenle dışarıdan, açıktan Türkiye’yi bölme operasyonu yapıyorlar." diye konuştu.
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