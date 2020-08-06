Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Trump Erdoğan'a direnemiyor

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelere ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bolton, “Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ı ikna etmeyi nasıl kolayca başardı?' sorusuna, "Keşke bu soruya iyi bir yanıt verebilseydim. Ben kendim de anlayamıyorum. Bunun Trump'ın Türkiye'deki yatırımları veya başka bir şey ile ilgili olduğuna inanmıyorum. İzah etmesi çok zor. Hatta Trump'ın kendisi de bunu izah edemeyeceğini söylemiş.” dedi.