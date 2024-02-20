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Esenyurt TEM otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralı var
TEM Otoyolunda 1 tırın ve 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada tıra arkadan hızlıca çarpan otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 ECL 785 plakalı araç ile 42 AIH 822 plakalı tır kazaya karıştı. O esnada seyir halinde olan Mehmet Soylu yönetimindeki 34 ZT 3293 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra arkadan çaarparak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucundan sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle Mahmutbey istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.