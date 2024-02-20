20 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Esenyurt TEM otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralı var

Esenyurt TEM otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralı var

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2024 18:22
Esenyurt TEM Otoyolu Ankara istikametinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, 1 TIR ve 2 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

TEM Otoyolunda 1 tırın ve 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada tıra arkadan hızlıca çarpan otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 ECL 785 plakalı araç ile 42 AIH 822 plakalı tır kazaya karıştı. O esnada seyir halinde olan Mehmet Soylu yönetimindeki 34 ZT 3293 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra arkadan çaarparak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucundan sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Mahmutbey istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TEM otoyolunda feci kaza!
TEM otoyolunda feci kaza!
Arnavutluk Başkanı Ankara’da!
Arnavutluk Başkanı Ankara’da!
Ümraniye için yeni dönemde neler vadediyor?
Ümraniye için yeni dönemde neler vadediyor?
Şükrü Genç Sarıyer’den bağımsız aday
Şükrü Genç Sarıyer’den bağımsız aday
AK Parti aday listelerini teslim etti!
AK Parti aday listelerini teslim etti!
Suriye’de aşiretler PKK/YPG ile çatışıyor!
Suriye'de aşiretler PKK/YPG ile çatışıyor!
Başkan Erdoğan: Taraf değil hakem konumundayız
Başkan Erdoğan: Taraf değil hakem konumundayız
Marmara’daki batık gemiden acı haber
Marmara'daki batık gemiden acı haber
Adana’ya yeni millet bahçesi
Adana'ya yeni millet bahçesi
Deprem konutları kura çekim töreni
Deprem konutları kura çekim töreni
CHP yönetimine dikkat çeken uyarı
CHP yönetimine dikkat çeken uyarı
Avcılar için ne yapacak?
Avcılar için ne yapacak?
Daha Fazla Video Göster