"Esas hikaye Türkiye hedef Anadolu!" A Haber'de İsrail'in İran misillemesine çarpıcı yorum

İran'ın saldırısına İsrail'den 25 gün sonra yanıt geldi. İran misilleme yapacak mı? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan son durumu anlattı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Harita üzerine ülke ülke işaret eden Başbuğ, "Hikaye yeni başlıyor." dedi.

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