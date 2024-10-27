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"Esas hikaye Türkiye hedef Anadolu!" A Haber'de İsrail'in İran misillemesine çarpıcı yorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 10:21
İran'ın saldırısına İsrail'den 25 gün sonra yanıt geldi. İran misilleme yapacak mı? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan son durumu anlattı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Harita üzerine ülke ülke işaret eden Başbuğ, "Hikaye yeni başlıyor." dedi.
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Esas hikaye Türkiye hedef Anadolu!
"Esas hikaye Türkiye hedef Anadolu!"
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