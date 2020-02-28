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28.02.2020
Esad rejimi bombardımana tutuldu! İşte rejim unsurlarının vurulma anları
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de rejim unsurlarını vurduğu anlar ilk kez paylaşıldı. Görüntülerde rejim unsurlarına ait mühimmat depoları, askeri araçlar, tank ve obüslerin imha edildiği görülüyor. İşte İdlib'de Esad rejiminin bombardıman altına alındığı o anlar...
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