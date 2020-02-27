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İletişim Başkanı Altun'dan İdlib mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN İDLİB MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya ve Esad rejiminin saldırılarına tepki göstererek, "Rejimin 'de sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklama yaptı. Uluslararası toplumun Esad rejiminin tehlikesini yeni görmeye başladığını belirten Altun, "Bölge halkının güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'deki gelişmelere ilişkin, "Saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız. Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"SALDIRILARIN SÜRMESİ HALİNDE..."

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi.

"Zaman daralıyor. Katil rejim İdlib'de sivillere ve bizim askerlerimize saldırıyor." ifadesine yer veren Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu saldırılara karşılık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız.

Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz. İdlib, Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşma uyarınca bir ��atışmasızlık bölgesidir. Diplomatik ve siyasi platformlarda bir çözüm bulunmaması halinde bu insani felaketi durdurmak için başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz.

Uluslararası toplum rejimin İdlib'de vahşeti yaşattığını nihayet görmeye başladı. Ancak bu konuda sadece açıklamalar yapmak tek başına yeterli değil. Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bir an önce harekete geçmelidir. Bölge halkının güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir."

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