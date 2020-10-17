Ermenistan’ın sivil katliamı ve Batı’nın sessizliği! Neden gece saatlerinde saldırıyorlar?

Ermenistan, Rusya’nın gönderdiği füzelerle dün gece saatlerinde sivilleri hedef aldı. Alçak saldırı sonrası 3’ü bebek 13 sivil hayatını kaybederken 45’ten fazla kişi ise yaralandı. Sabah saatlerinde katliamın gerçek yüzü ortaya çıkarken BATI bu hainliğe sessiz kaldı ve hiçbir tepki göstermedi. Yaşanan alçak saldırı sonrası A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva, “Gence kenti üst üste 3 kez hedef alınıyor. Bu saldırılardan 24 kişi hayatını kaybetti. Hep daha çok için gece saatlerinde insanların böyle bir saldırı yapıyorlar. Bunun amacı insanları da çok öldürmek. İnsanları korkutmak istiyorlar ancak insanlarımız korkmuyorlar. Hiçbir saldırı karşısında boyun eğmeyeceğiz. Bizim cevabımız sahada olacak. ” ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN SİVİLLERLE MUHAREBE EDİYOR"

Azerbaycan Dağlık Karabağ Toplumu Başkanı Turan Kanjali Karabağ, "Balistik füzelerle Azerbaycan'ın ikinci büyük kentini hedef aldılar. Çok sayıda insanımız şehit oldu çok sayıda insanımız yaralandı. Ermenistan'ın uluslararası mahkemede hesap vermesi için gereken adımları atmalıyız. Ermenistan artık sivillerle muharebe ediyor. Ermenistan'ın sivil terörünü tüm dünyaya göstermeliyiz." dedi.

"İŞGALCİ ERMENİSTAN BİR TERÖR DEVLETİDİR"

Ermenistan'ın Gence kentinde yaptığı sivil katliamı sonrası A Haber canlı yayınına telefon ile katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "İşgalci Ermenistan bir terör devletidir. Kadınları ve çocukları hedef alan soykırım yapan bir terör devletidir Ermenistan. Yine uzun yıllardır sivilleri hedef alan saldırılar yapıyor. Bir terör örgütü gibi hareket ediyor. Azerbaycan ordusu işgal edilen topraklarımızı kurtarmak için operasyonları yürütüyorlar. Ermenistan gereken karşılık veriliyor ve topraklarımızdan çıkarılıyor. Onlar için askerlerimizle vuruşmak kolay değil. Azerbaycan ordusu çok güçlü bir ordudur. Onlar bu yüzden sivillerimizi hedef alıyorlar." dedi.