A Haber’de Azerbaycanlı vekilden çarpıcı açıklamalar: İşgalci Ermenistan bir terör devletidir

Ermenistan’ın Gence kentinde yaptığı sivil katliamı sonrası A Haber canlı yayınına telefon ile katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, “İşgalci Ermenistan bir terör devletidir. Kadınları ve çocukları hedef alan soykırım yapan bir terör devletidir Ermenistan. Yine uzun yıllardır sivilleri hedef alan saldırılar yapıyor. Bir terör örgütü gibi hareket ediyor. Azerbaycan ordusu işgal edilen topraklarımızı kurtarmak için operasyonları yürütüyorlar. Ermenistan gereken karşılık veriliyor ve topraklarımızdan çıkarılıyor. Onlar için askerlerimizle vuruşmak kolay değil. Azerbaycan ordusu çok güçlü bir ordudur. Onlar bu yüzden sivillerimizi hedef alıyorlar.” dedi.