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Ermenistan sivil ve çocuklara saldırdı: Hocalı’da aynı senaryo yaşandı

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Giriş: 17.10.2020 15:11
Güncelleme:17.10.2020 15:13
Ermenistan gece saatlerinde kalleş bir saldırı gerçekleştirdi ve sivilleri uykusunda katletti. 3’ü bebek 15 kişi hayatını kaybederken 45’ten fazla kişi yaralandı. Bölgeden gelen görüntüler yürekleri yakarken A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Farid Şahbazlı, “Dünyanın en acımasız terör örgütü bile Ermenistan gibi davranmaz. Ermenistan zalimdi, vahşidir ve acımasızdır. 3 çocuk hayatını kaybetti. Aynı senaryo 1992 yılında Hocalı’da yaşandı” dedi.

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