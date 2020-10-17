Ermenistan sivil ve çocuklara saldırdı: Hocalı’da aynı senaryo yaşandı

Ermenistan gece saatlerinde kalleş bir saldırı gerçekleştirdi ve sivilleri uykusunda katletti. 3’ü bebek 15 kişi hayatını kaybederken 45’ten fazla kişi yaralandı. Bölgeden gelen görüntüler yürekleri yakarken A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Farid Şahbazlı, “Dünyanın en acımasız terör örgütü bile Ermenistan gibi davranmaz. Ermenistan zalimdi, vahşidir ve acımasızdır. 3 çocuk hayatını kaybetti. Aynı senaryo 1992 yılında Hocalı’da yaşandı” dedi.