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17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA A Haber canlı yayınında önemli açıklama: Ermenistan artık sivillerle muharebe ediyor Giriş: 17.10.2020 11:37 Güncelleme:17.10.2020 11:38 Azerbaycan Dağlık Karabağ Toplumu Başkanı Turan Kanjali Karabağ, “Balistik füzelerle Azerbaycan’ın ikinci büyük kentini hedef aldılar. Çok sayıda insanımız şehit oldu çok sayıda insanımız yaralandı. Ermenistan’ın uluslararası mahkemede hesap vermesi için gereken adımları atmalıyız. Ermenistan artık sivillerle muharebe ediyor. Ermenistan’ın sivil terörünü tüm dünyaya göstermeliyiz.” dedi. DİĞER