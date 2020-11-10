Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Zaferi getiren anlaşma ile Karabağ'da çatışma son buldu. Nahçıvan ile Azerbaycan arasında koridor oluşturulacak. Rusya Azerbaycan'ın zaferi sonrası nasıl bir yol izleyecek? Askeri stratejist Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Bugün 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle analım. Onun da bu süreçte çok ciddi emelleri ve katkıları vardı." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Zaferi getiren anlaşma ile Karabağ'da çatışma son buldu. Nahçıvan ile Azerbaycan arasında koridor oluşturulacak. Rusya Azerbaycan'ın zaferi sonrası nasıl bir yol izleyecek? Askeri stratejist Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Bugün 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle analım. Onun da bu süreçte çok ciddi emelleri ve katkıları vardı." ifadelerini kullandı.