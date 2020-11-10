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Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Coşkun Başbuğ'dan A Haber'de flaş değerlendirme: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu süreçte çok ciddi emelleri ve katkıları vardı

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Giriş: 10.11.2020 09:44
Güncelleme:10.11.2020 09:58
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Zaferi getiren anlaşma ile Karabağ'da çatışma son buldu. Nahçıvan ile Azerbaycan arasında koridor oluşturulacak. Rusya Azerbaycan'ın zaferi sonrası nasıl bir yol izleyecek? Askeri stratejist Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Bugün 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle analım. Onun da bu süreçte çok ciddi emelleri ve katkıları vardı." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Zaferi getiren anlaşma ile Karabağ'da çatışma son buldu. Nahçıvan ile Azerbaycan arasında koridor oluşturulacak. Rusya Azerbaycan'ın zaferi sonrası nasıl bir yol izleyecek? Askeri stratejist Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Bugün 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle analım. Onun da bu süreçte çok ciddi emelleri ve katkıları vardı." ifadelerini kullandı.

Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Coşkun Başbuğdan A Haberde flaş değerlendirme: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu süreçte çok ciddi emelleri ve katkıları vardı ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ! COŞKUN BAŞBUĞ'DAN A HABER'DE FLAŞ DEĞERLENDİRME: GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN DE BU SÜREÇTE ÇOK CİDDİ EMELLERİ VE KATKILARI VARDI

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