Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Coşkun Başbuğ'dan A Haber'de flaş değerlendirme: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu süreçte çok ciddi emelleri ve katkıları vardı
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Zaferi getiren anlaşma ile Karabağ'da çatışma son buldu. Nahçıvan ile Azerbaycan arasında koridor oluşturulacak. Rusya Azerbaycan'ın zaferi sonrası nasıl bir yol izleyecek? Askeri stratejist Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Bugün 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle analım. Onun da bu süreçte çok ciddi emelleri ve katkıları vardı." ifadelerini kullandı.
İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Zaferi getiren anlaşma ile Karabağ'da çatışma son buldu. Nahçıvan ile Azerbaycan arasında koridor oluşturulacak. Rusya Azerbaycan'ın zaferi sonrası nasıl bir yol izleyecek? Askeri stratejist Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İNANMIŞ BİR MİLLET VARDI
İnanmış bir Azerbaycan vardı, Türk kardeşlerimiz. İnanmış bir iktidar vardı, Sayın Aliyev ve inanmış bir Azerbaycan ordusu vardı. Aynı inançla da onu destekleyen Türk milleti, Sayın Erdoğan, siyasi irademiz ve silahlı kuvvetlerimiz vardı.
HAREKAT BAŞLADIĞI GÜN BİTMİŞTİ
Bu harekat başladığı gün bitmişti. Ermenistan'ın başındaki sözde lider eli kanlı katil Paşinyan peşin peşin şu mağlubiyeti kabul etseydi iş bu noktalara gelmeden belki çok daha kolay çözülecekti.
Arka plana gittiğiniz taktirde Minsk grubu dahil Rusya Fransa ABD gibi birçok aktörün sahada olduğunu belirtmekte büyük fayda var. Küresel dediğimiz emperyalist dediğimiz Batı'nın birçok aktörünün Ermenistan'ın iliklerine kadar işlediğini bilmekte büyük fayda var. Her ne kadar Fransa ve Rusya önde olsa da Ermenistan tarihine baktığınız taktirde hep kullanıldığını ve sürekli de ordulara değil sivillere yönelik bir saldırı girişimlerinde bulunduğunu görürsünüz. Ermenistan'ın zaten tarihinde herhangi bir ordu karşısında hele ki bu Türk ordusuysa varlık gösterdiği direnç gösterdiği görülmemiştir.
BU DÜZEN KARABAĞ'DA HAVLU ATTI
Doğrudan kadınlara sivillere masumlara saldıran bir güruh var ve o güruhu destekleyen gözü dönmüş emperyalist bir düzen var. İşte bu düzenin bana göre havlu attığı bir kırılma noktası olduğunu düşündüğüm Karabağ tablosu ortaya çıktı. Önemli bir gelişme çünkü zannetmesin ki kimse Rusya bir anda durduk yerde devreye girdi. Ermenistan bir anda durduk yerde havlu attı. Bu sizin sahada göstermiş olduğunuz birlik ve beraberlik ve güçle oldu.
ELLERİ TETİKTE BEKLİYORLARDI
Yoksa eli tetikte bekleyen tonla Avrupa devleti vardı Fransa başta olmak üzere. Eli tetikte deklanşörde bekleyen tonla Avrupa medyası vardı Azerbaycan o kurulan tuzağa düşmüş olsaydı. Ama şükürler olsun hiçbirine düşmedik. Hiçbirinde o tuzağa meydan açacak hareketlerde bulunmadık ve kuyumcu titizliğiyle Azerbaycan süreci büyük bir coşku ve dikkatle bu noktaya getirdi.
SAHADA İSTEDİĞİMİZ NE VARSA ELDE EDECEĞİZ
Normalde 3. bir ülkeye gerek yoktu. Azerbaycan zaten sonucu bir yere getirdi. Haklı olduğu coğrafyadaki hakimiyetini kurmak üzereydi. Burada Rusya'nın devreye girecek olması biraz daha ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var diye düşündüren bir gelişme. Rus medyasını takip ettim Rusya'nın bu koridorda varlık gösterecek olması Güney Kafkasya'da bir kazanç olarak adlandırılıyor. Ama işin içinde Türkiye olduktan sonra Azerbaycan bilfiil sahada olduktan sonra bir sıkıntı yok kırmızı çizgiler belli. O çizgiler doğrultusunda bizim sahada istediğimiz ne varsa elde edeceğiz bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
NAHÇIVAN KORİDORU
Anlaşmanın 9. Maddesi bana göre kimsenin tahmin etmediği bir gelişmeye sahne oldu o da Nahçıvan'a bir karadan koridor kurulacak olması. Yani dolayısıyla Türkiye ile Azerbaycan arasında bir karayolunun bizim hep konuştuğumuz bir tampon bölge olarak oluşturulmuş Ermenistan projesinin iflası anlamına gelebilecek bir koridorun oluşacak olmasını ben çok önemsiyorum.
ATATÜRK'ÜN DE BU SÜREÇTE CİDDİ EMELLERİ VE KATKILARI VARDI
Bugün 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle analım. Onun da bu süreçte çok ciddi emelleri ve katkıları vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nahçıvan'dan almış olduğu araziyle Türk kapısı diye adlandırdığı o Türk eli dediğimiz coğrafyaya ulaşımı sağlayacak bir projesi vardı.