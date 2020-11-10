Arka plana gittiğiniz taktirde Minsk grubu dahil Rusya Fransa ABD gibi birçok aktörün sahada olduğunu belirtmekte büyük fayda var. Küresel dediğimiz emperyalist dediğimiz Batı'nın birçok aktörünün Ermenistan'ın iliklerine kadar işlediğini bilmekte büyük fayda var. Her ne kadar Fransa ve Rusya önde olsa da Ermenistan tarihine baktığınız taktirde hep kullanıldığını ve sürekli de ordulara değil sivillere yönelik bir saldırı girişimlerinde bulunduğunu görürsünüz. Ermenistan'ın zaten tarihinde herhangi bir ordu karşısında hele ki bu Türk ordusuysa varlık gösterdiği direnç gösterdiği görülmemiştir.