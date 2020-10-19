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Ermenistan top mermisiyle saldırdı! Hedeflerinde pamuk fabrikası vardı

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Giriş: 19.10.2020 15:27
Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu, Terter'de vurulan noktadan yayın yaparken bir saldırı daha oldu. O anlar canlı yayında kameralara anbean yansıdı.
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