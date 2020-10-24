Ermenistan ordusunun geride bıraktıkları! A Haber ekrana taşıdı

İşgalci terör devleti Ermenistan’ın kalleş saldırılarından sonra topraklarını geri almak için geçen harekete geçen Azerbaycan ordusu cephe hattında destan yazmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu karşısında varlık gösteremeyen Ermenistan askerleri arkalarına bile bakmadan kaçıyorlar. Geride ise silahlarını teçhizatlarını ve araçlarını bırakıyorlar. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Ermenistan’ın bırakıp kaçtıklarını ekrana taşıdı. Ermenistan cepheye gönüllüleri taşıdığı otobüsü bile geride bıraktı. İşte Ermenistan’nın geride bıraktıları…