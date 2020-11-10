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Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor: Rus barış gücü yola çıktı

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Giriş: 10.11.2020 11:19
Güncelleme:10.11.2020 11:24
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dün gece saatlerinde "Gözünüz aydın Karabağ'a geri dönüyoruz. Anlaşma Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geliyor.'' açıklaması yaptı. Bu sözlerin ardından Azerbaycan halkı Karabağ'daki büyük zaferi kutlamak için sokaklara döküldü. Rusya Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını açıkladı.
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