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Ermenistan işgalinden kurtarılan Magadiz'e Azerbaycan bayrağı dikildi!

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Giriş: 04.10.2020 13:00
Güncelleme:04.10.2020 13:01
Son dakika haberi... Ermenistan’ın 30 yıllık işgalinden kurtarılan Magadiz’e Azerbaycan bayrağı dikildi. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Magadiz’in isminin değiştirilerek Sukavuşan olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde Magadiz bölgesinin alındığını duyurmasının ardından Magadiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiğini açıkladı. Daha sonra, Sukavuşan'a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikildi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında dün Magadiz bölgesinin hakim tepelerinin Ermenistan'dan kurtarıldığı duyurulmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Magadiz bölgesinin tamamen Azerbaycan'ın eline geçtiğini söyledi.

Magadiz'in ismi Aliyev tarafından tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildi. Daha sonra Sukavuşan'a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikildi.

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