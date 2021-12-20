20 Aralık 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ermenistan ile normalleşme süreci! Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre… Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile yürütülen normalleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu, “Karşılıklı uçuşlar konusunda bazı şirketlerin başvurusu oldu. İstanbul-Erivan seferlerine başlayacak.” ifadelerini kullandı.