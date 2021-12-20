Ermenistan ile normalleşme süreci! Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre… Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile yürütülen normalleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu, “Karşılıklı uçuşlar konusunda bazı şirketlerin başvurusu oldu. İstanbul-Erivan seferlerine başlayacak.” ifadelerini kullandı.

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