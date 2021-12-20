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Ermenistan ile normalleşme süreci! Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 20.12.2021 13:00
Son dakika haberine göre… Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile yürütülen normalleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu, “Karşılıklı uçuşlar konusunda bazı şirketlerin başvurusu oldu. İstanbul-Erivan seferlerine başlayacak.” ifadelerini kullandı.
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