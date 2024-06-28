Erken seçim açıklaması! Özel-Özdil savaşı sürüyor

CHP'ye yakın bazı isimlerin yerel seçimler sonrası istediği "Erken Seçim" çağrısına Özgür Özel set çekmişti. Özel kısmen de olsa fikir değiştirmiş gibi. Çünkü "Erken seçim bir buçuk yıl sonra olası" dedi. Ona iktidar cephesinden gelecek cevap beklenirken parti içinde de kavga devam ediyor. Yılmaz Özdil'in, CHP Genel Başkanına yaptığı eleştirilere bu kez cevaplar partinin vekillerinden geldi.

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