Erkan Tan: HDP terörist sevicilerden oluşan insan topluluğu

A Haber spikeri Erkan Tan, HDP ile PKK’nın bağı olduğunu ifade ederek, perde arkasında yaşananları değerlendirdi. Erkan Tan, "HDP siyasi parti maskeli, terörist sevicilerden oluşan bir insan topluluğudur” dedi.

Erkan Tan "HDP, Kürt görünümlü Kürt katillerine hizmet eden siyasi parti maskeli bir insan topluluğudur. Terörist sevicilerden oluşur. Ne yaptılar bunlar? Hendek olaylarında 250-300 bin Kürt'ün evini başına yıkmadılar mı? Hapishanelerdeki Kürt kökenli gençleri açlık grevlerine teşvik etmediler mi? Ölümlerine sebep olmadılar mı? Anneler, 'PKK gelip evimizden evlatlarımızı alıp gitmedi… Bu HDP'de siyaset yapanlar, il ve ilçe teşkilatlarındakiler evlatlarımızı alıp götürüp dağdaki teröristlere teslim ettiler' diyorlar. Korkunç bir şey… Siyasi parti maskeli, terörist sevicilerden oluşan bir insan topluluğu…" ifadelerini kullandı.