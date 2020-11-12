Son dakika: Şırnak’ta HDP ve PKK’ya tepki yürüyüşü

Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binasında bulunan ajandadan birçok saldırı düzenleyen teröristlerin bilgileri çıktı. Evlatları için günlerdir eylem yapan gözü yaşlı Diyarbakır anneleri HDP'nin Şırnak İl binası önünde HDP ve PKK'yı protesto etti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.