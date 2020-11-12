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Son dakika: Şırnak’ta HDP ve PKK’ya tepki yürüyüşü

Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binasında bulunan ajandadan birçok saldırı düzenleyen teröristlerin bilgileri çıktı. Evlatları için günlerdir eylem yapan gözü yaşlı Diyarbakır anneleri HDP'nin Şırnak İl binası önünde HDP ve PKK'yı protesto etti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.11.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 16:06
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Son dakika: Şırnak’ta HDP ve PKK’ya tepki yürüyüşü

Diyarbakır'da HDP il binasında bulunan ajandadan birçok saldırı düzenleyen teröristlerin bilgileri çıktı. Evlatları için günlerdir eylem yapan gözü yaşlı Diyarbakır anneleri HDP'nin Şırnak İl binası önünde HDP ve PKK'yı protesto etti.

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Son dakika: Şırnak’ta HDP ve PKK’ya tepki yürüyüşü

"Kahrolsun PKK" sloganları atan anneler HDP il binası önünde "Diyarbakır - Şırnak anneleri hep birlikte el ele" pankartı açtı.

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Son dakika: Şırnak’ta HDP ve PKK’ya tepki yürüyüşü

İşte o protestodan görüntüler...

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Son dakika: Şırnak’ta HDP ve PKK’ya tepki yürüyüşü

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Son dakika: Şırnak’ta HDP ve PKK’ya tepki yürüyüşü