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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Son dakika: Şırnak’ta HDP ve PKK’ya tepki yürüyüşü Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binasında bulunan ajandadan birçok saldırı düzenleyen teröristlerin bilgileri çıktı. Evlatları için günlerdir eylem yapan gözü yaşlı Diyarbakır anneleri HDP'nin Şırnak İl binası önünde HDP ve PKK'yı protesto etti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı. Giriş Tarihi: 12.11.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 16:06
Diyarbakır'da HDP il binasında bulunan ajandadan birçok saldırı düzenleyen teröristlerin bilgileri çıktı. Evlatları için günlerdir eylem yapan gözü yaşlı Diyarbakır anneleri HDP'nin Şırnak İl binası önünde HDP ve PKK'yı protesto etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR "Kahrolsun PKK" sloganları atan anneler HDP il binası önünde "Diyarbakır - Şırnak anneleri hep birlikte el ele" pankartı açtı.
İşte o protestodan görüntüler...