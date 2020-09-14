A Haber spikeri Erkan Tan, Yunanistan’ın Türkiye karşıtlığını yorumladı. Tan, Yunanistan’ın emperyalist güçlerin maşası olduğunu ifade ederek, “Milli mücadelede de Yunanistan topraklarımızı işgal etmeye yeltendi ve denize döküldü” dedi.

Erkan Tan, "Batı sömürerek semirdi ve buna devam etmek istiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek, parçalamak istiyor. Yunanistan'da DHKP-C'li, PKK/YPG/PYD'li teröristler korunuyor, kollanıyorlar. FETÖ'nün sevenleri de onların koynunda. Yunanistan işte böyle faturayı Atina'ya ödetti. Fransa Yunanistan'ı kışkırtıyor. Yunanistan'a uçak satıyor, savaş malzemeleri satıyor. Milli mücadelede de Yunanistan emperyalist yamyamların adına topraklarımızı işgal etmeye yeltendi ve denize döküldü. Yunanistan kiralık katil." ifadelerini kullandı.