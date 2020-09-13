Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de gerginlik! Oruç Reis neden Antalya'ya geri döndü? Uzman isim değerlendirdi

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile gerginlik devam ederken Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya'ya geri döndü. Peki bunun anlamı ne? Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şakir Dinçşahin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dinçşahin, "Oruç Reis’in Antalya limanına dönmesinin planlı olduğu söylendi. Bu hakikaten planlı olabilir ya da bunu diplomasi gereği söylemiş olabilir. Netice itibariyle Oruç Reis döndü. Bu sanıyorum Türkiye’nin diplomasi ile elde etmeye çalıştığı ikna yöntemlerinin başarılı olduğunu gösteriyor.” dedi.

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile gerginlik devam ederken Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya'ya geri döndü. Peki bunun anlamı ne? Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şakir Dinçşahin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dinçşahin, "Oruç Reis'in Antalya limanına dönmesinin planlı olduğu söylendi. Bu hakikaten planlı olabilir ya da bunu diplomasi gereği söylemiş olabilir. Netice itibariyle Oruç Reis döndü. Bu sanıyorum Türkiye'nin diplomasi ile elde etmeye çalıştığı ikna yöntemlerinin başarılı olduğunu gösteriyor." dedi.