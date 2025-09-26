26 Eylül 2025, Cuma

Erdoğan-Trump zirvesinin beden dili analizi!
Erdoğan-Trump zirvesinin beden dili analizi!

Erdoğan-Trump zirvesinin beden dili analizi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 11:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da bir araya geldi. Tarihi zirvede konuşmalar, anlaşmalar kadar liderlerin beden dili de konuşuldu. Peki liderlerin beden dili ne anlattı? Merak edilen detayları A Haber canlı yayınına katılan beden dili uzmanı Nur Hekimoğlu değerlendirdi.
