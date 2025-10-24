24 Ekim 2025, Cuma
Erdoğan: İsrail ateşkes ihlaline devam ediyor!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail’in ateşkese uymadığını vurgulayan Erdoğan, “Yaptırımlarla İsrail’in verdiği sözleri tutması sağlanmalı.” dedi. Gazze görev gücü konusuna da değinen Başkan Erdoğan, “Bu çok katmanlı bir mesele. Kapsamlı müzakereler yürütülüyor.” ifadelerini kullandı.