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Erbakan'ı hapse girmekten kim kurtardı?

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Giriş: 02.03.2024 16:54
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı bir yayında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2006'da Erbakan'ın evini kuşattırdı. Hapse attırmaya çalıştı" dedi. Oysa gerçek bambaşkaydı. Tam aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti, o dönem Erbakan'ın hapse girmesini önleyen yasayı çıkarandı. Gelin şimdi o günlere gidelim. İşin aslı neymiş? Birlikte bakalım...
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