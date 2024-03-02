02 Mart 2024, Cumartesi
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Erbakan'ı hapse girmekten kim kurtardı?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı bir yayında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2006'da Erbakan'ın evini kuşattırdı. Hapse attırmaya çalıştı" dedi. Oysa gerçek bambaşkaydı. Tam aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti, o dönem Erbakan'ın hapse girmesini önleyen yasayı çıkarandı. Gelin şimdi o günlere gidelim. İşin aslı neymiş? Birlikte bakalım...