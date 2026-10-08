Enkazdaki yaşam tüneliyle 3 kişiye nasıl ulaşılacak? Mehmet Karataş canlı yayında son durumu aktardı

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın altındaki 3 katın çökmesiyle ilgili A Haber canlı yayınında Merve Özkan'ın sorularını yanıtladı. Binanın muhtemel çökme nedenlerini değerlendiren Karataş, kontrollü yıkım ve arama kurtarma çalışmalarındaki son gelişmeleri aktardı. Karataş ayrıca binada kaçak olduğu iddia edilen bölümler, yapının beton kalitesi ve olası yapısal sorunlara ilişkin ortaya çıkan son bilgileri paylaştı.