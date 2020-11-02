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Enkazda dinleme nasıl yapılıyor? Uzman isim A Haber’de açıkladı

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Giriş: 02.11.2020 16:04
Güncelleme:02.11.2020 16:05
İzmir’de 6,6 şiddetindeki yıkıcı depremin ardından oluşan enkazlarda arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmaları yapılırken “Sessizlik” isteniyor ve o esnada hassas dinleme cihazları ile dinleme yapılıyor. Peki bu cihazlar nasıl çalışıyor? Enkazda dinleme nasıl yapılıyor? Depremde arama-kurtarma çalışmalarında hassas noktalar nereler? Bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan AKUT görevlisi Önder Turan isim verdi. Önder Turan, “Bunlar teknik cihazlar ve teknik dinleme yapılıyor. Akustik dinlemelerde ve yer tespitlerinde kullanıyoruz. Bize ulaşmaya çalışan vatandaşlarımızı dinliyoruz. Sismik sensörler fiber optik kablolarla ekrana bağlı bunları kulaklıklarla dinliyoruz. 6 farklı kombinasyonda kullanıyoruz ve enkazlarda dinleme yapıyoruz.” diye konuştu. İşte tüm detaylar…
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