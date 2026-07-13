Anadolu'da hasat bereketi: Bayramiç Beyazı'nda sezon başladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde coğrafi işaret tescilli Bayramiç Beyazı için hasat mesaisi başladı. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkan Bayramiç Beyazı, üreticilerin yoğun mesaisiyle dalından toplanarak sofralara hazırlanıyor. Bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan ürünün hasat süreci, üreticilerin titiz çalışmalarıyla devam ediyor. A Haber Muhabiri Vedat Sezer ile Kameraman Birol Güngördü, Bayramiç'teki hasat çalışmalarını görüntüledi. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen ile üretici Barış Bacak da hasat süreci, üretim ve Bayramiç Beyazı'nın özelliklerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.