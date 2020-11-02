Son dakika: İzmir'de korkutan artçı deprem! 2 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Son dakika... İzmir'de saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Cuma günü meydana gelen ve 85 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. İşte 2 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son dakika haberi... İzmir'de korkutan artçı deprem meydana geldi. 30 Ekim 2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1225 artçı sarsıntı gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.58'de yerin 6 kilometre altında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
KORKUTAN ARTÇI DEPREM
Saat 14.58'de meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem kısa süreli panik yarattı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
İZMİR DEPREMİ SON DURUM
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 85, yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi. Yaralananlardan 774'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220'sinin ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.
58 VE 65'İNCİ SAAT MUCİZELERİ
İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda mucize kurtuluş yaşandı. Arama kurtarma ekipleri 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'i ve 65'inci saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek'i enkazdan yaralı olarak kurtardı. İki küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Depremin ardından Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 sokakta yıkılan Emrah Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri genç bir kızdan ses aldı. Titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucu İnci Şirin, kurtarıldı. İnci Şirin'in depremden 58 saat sağ olarak çıkarılması büyük mutluluk yaşatırken, hala enkazda bulunanlar için de umutları yeşertti. İdil Şirin, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
EMRAH APARTMANI'NDA ACI BİLANÇO: 32 ÖLÜ, 15 YARALI
İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah apartmanında yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılması ile sonlandırıldı.
İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı İlçesi'ndeki Emrah Apartmanı'ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi.
Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil'in ardında enkazdan sevdirici haber gelmedi. Sabaha karşı çıkartılan bir kişinin cansız bedeni ile Emrah Apartmanı'nda çalışmalar sonlandırıldı.
Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı'nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı.
Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmarınaçalışmarına başlanacağı öğrenildi.
İHTİYAÇLAR İÇİN SEFERBERLİK
İzmir'de depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlar için çeşitli bölgelerde kurulan çadır kentlerde, depremzedelerin her türlü ihtiyaçları gideriliyor.
Bornova ilçesinde AFAD tarafından Bornova eski ilçe stadında oluşturulan 210 çadırdan oluşan çadır kentte Türk Kızılay, Bornova Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları hummalı bir çalışma yürütüyor. Tamamına yakını dolu olan çadır kentte kalan vatandaşların yiyecek, içecek, giysi ve battaniye gibi ihtiyaçları karşılanıyor.
Evleri hasarlı olduğu için çadıra yerleşen Ferhat Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadır kentin çok kısa sürede kurularak geçici barınma ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.
Evleri hasar gördüğü için ailece çadıra yerleştiklerini anlatan Altın, şöyle konuştu:
"Depremin hemen ardından Türkiye'nin her noktasından buraya yardımlar gelmeye başladı. Türkiye'nin böyle bir durumda dayanışma halinde olacağını biliyorduk ve buna tanıklık ettik. Burada bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Yiyecek, giyecek ve bunun gibi birçok ihtiyacımız ülkemizin dört bir yanından geliyor. Şu anda durumuz çok şükür iyi. İzmir'in birçok noktasında depremden etkilenenler için barınma sağlandığını duyduk. Devletimizden Allah razı olsun."
Evlerine girmeye korktuklarını belirten Güler Tombaz da geçirdikleri zor günlere rağmen çadır kentte tüm ihtiyaçlarının hızla karşılanmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Tombaz, "Çok çabuk bir şekilde barınma ihtiyacımız giderildi. Her ihtiyacımız gideriliyor. Allah beterinden korusun. Çok üzgünüz ve psikolojik olarak kötüyüz ama burada her şeyimiz var ve bir ihtiyacımız yok. Allah bir daha göstermesin" diye konuştu.
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