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Engelsiz Yaşam Merkezi sayıları artıyor! Engel türüne göre branşlaşma geliyor

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 10:45
Engelsiz Yaşam Merkezi sayıları her geçen gün artıyor. Bu kapsamda engel türüne göre branşlaşma içinde çalışmalar devam ediyor. Ayrıca evde bakım ihtiyacı olan engelliye bakanlar SGK kapsamına alınacak. Tüm detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Müdürü Elif Karaarslan anlattı.
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