Engelsiz Yaşam Merkezi sayıları artıyor! Engel türüne göre branşlaşma geliyor

Engelsiz Yaşam Merkezi sayıları her geçen gün artıyor. Bu kapsamda engel türüne göre branşlaşma içinde çalışmalar devam ediyor. Ayrıca evde bakım ihtiyacı olan engelliye bakanlar SGK kapsamına alınacak. Tüm detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Müdürü Elif Karaarslan anlattı.

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