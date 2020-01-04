Enflasyon rakamları açıklandı, emekli ve memurların yeni maaşları belli oldu! İşte maaşlar...
Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Aralık 2019 enflasyon oranları açıklandı. Böylelikle devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Peki, 2020 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar? En düşük Bağkur SSK emekli ve memur maaşı ne kadar? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
2020 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı.
En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.
Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.
MESLEĞE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
UNVANLAR
Derece
NET GÖREV AYLIĞI (*)
2019 Temmuz
2020 Ocak
GENEL MÜDÜR
1/4
12.358
13.136
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)
1/4
6.499
6.904
MEMUR - (Üniversite mezunu)
9/1
|3.997
4.264
ÖĞRETMEN
1/4
|5.005
|5.328
KAYMAKAM 1. sınıf
1/4
11.350
|12.021
BAŞKOMİSER
3/1
6.495
6.899
POLİS MEMURU
8/1
5.681
|6.041
UZMAN DOKTOR
1/4
|7.731
8.203
HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)
5/1
|4.854
5.168
MÜHENDİS
1/4
|6.634
|7.047
TEKNİSYEN-(Lise mezunu)
11/1
|4.161
4.437
PROFESÖR
1/4
|10.690
|11.325
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
|6.297
6.690
VAİZ
1/4
|5.203
5.536
AVUKAT
1/4
|6.333
6.728
MEMUR MAAŞLARI YÜZDE 5,5 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.
Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.
2019 YILI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı.
Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) 0,69 yükseldi.
TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 12'lik hedefin altında gerçekleşti.
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ
Yİ-ÜFE, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gösterdi.
Sanayinin 4 sektörünün aralıkta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 13,31, imalatta yüzde 6,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,43 artış, su temininde yüzde 7,94 azalış görüldü. Bu sektörlerin aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,54, imalatta yüzde 0,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,88, su temininde yüzde 0,59 azalış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında yüzde 4,27 ile ara malında, yüzde 7,25 ile dayanıklı tüketim malında, yüzde 11,93 ile dayanıksız tüketim malında, yüzde 9,02 ile enerjide, yüzde 8,09 ile sermaye malında artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 0,70, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,24 ve sermaye malında yüzde 0,42 artış görülürken, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,16, enerjide yüzde 0,01 azalış görüldü.
Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 7,94 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılmasında gerçekleşti. Bunu yüzde 3,49 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,76 ile ana metaller izledi. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 25,22, tütün ürünleri yüzde 25,17, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 16,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 43,12 İLE ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 0,74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla aralıkta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 0,57, sağlıkta yüzde 0,42, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,42, lokanta ve otellerde yüzde 0,40, haberleşmede yüzde 0,29 fiyat artışı gerçekleşti.
Aralıkta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 1,91 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bu grubu yüzde 0,11 ile eğlence ve kültür izledi.
YILLIK DEĞİŞİMLER
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43,12 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre eğitim yüzde 14,46, sağlık yüzde 13,63, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,63, lokanta ve oteller yüzde 13,17 ve ulaştırma yüzde 12,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.
Aralıkta endekste kapsanan 418 maddeden 131'inin ortalama fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, 34 maddenin ortalama fiyatında değişim görülmedi, 253 maddenin ortalama fiyatlarında artış gerçekleşti.
Fiyatların en fazla arttığı bölge "Erzurum, Erzincan, Bayburt"
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,31 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis"te gerçekleşti. Bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 13,65 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve 12 aylık ortalamalara göre, en yüksek artış yüzde 17,66 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde görüldü.
Geçen ay, Aralık 2018'e göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 10,32 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.
BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,51 olmuştu.
İŞTE ESKİ VE YENİ MAAŞLAR
Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)
Eski maaş:5691
Yeni maaş: 6003
Avukat (9/1)
Eski maaş:4952
Yeni maaş: 5224
Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)
Eski maaş:6468
Yeni maaş: 6823
Araştırma görevlisi (8/1)
Eski maaş: 5461
Yeni maaş: 5761
Bekçi (Lisans 9/1)
Eski maaş: 4180
Yeni maaş: 4409
İlçe belediye başkan yardımcısı
Eski maaş:5765
Yeni maaş: 6081
Başmüfettiş (1/1)
Eski maaş: 8320
Yeni maaş: 8777
Doçent (1/1)
Eski maaş:7260
Yeni maaş: 7659
Diş tabibi (8/1)
Eski maaş: 5315
Yeni maaş: 5607
Doktor öğretim üyesi (5/1)
Eski maaş:6250
Yeni maaş: 6593
Hademe (15/1)
Eski maaş:3158
Yeni maaş: 3331
Ebe (9/1)
Eski maaş:4037
Yeni maaş: 4259
Hakim adayı (9/1)
Eski maaş:5527
Yeni maaş: 5830
Hakim (7/1)
Eski maaş:8775
Yeni maaş: 9257
Daire başkanı (1/1)
Eski maaş: 8660
Yeni maaş: 9135
Başkomiser (8/1)
Eski maaş: 5468
Yeni maaş: 5768
Araştırmacı (9/1)
Eski maaş:3652
Yeni maaş: 3852
Hemşire (9/1)
Eski maaş:4032
Yeni maaş: 4253
Hizmetli (15/1)
Eski maaş:3158
Yeni maaş:3331
İmam/hatip (9/1)
Eski maaş:3667
Yeni maaş: 3868
İtfaiyeci (9/1)
Eski maaş:3623
Yeni maaş: 3822
Kaymakam (4/1)
Eski maaş:6877
Yeni maaş: 7255
Komiser (8/1)
Eski maaş:5380
Yeni maaş: 5675
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)
Eski maaş:3405
Yeni maaş:3592
Memur (9/1)
Eski maaş:3406
Yeni maaş:3593
Mübaşir (11/1)
Eski maaş:3356
Yeni maaş: 3540
Müfettiş (7/1)
Eski maaş:6033
Yeni maaş: 6364
Müfettiş yardımcısı (9/1)
Eski maaş:5487
Yeni maaş:5788
Müezzin (9/1)
Eski maaş:3667
Yeni maaş: 3868
Mühendis (7/1)
Eski maaş:5300
Yeni maaş:5591
Orman muhafaza memuru (11/1)
Eski maaş:3758
Yeni maaş: 3964
Öğretmen (9/1)
Eski maaş:3804
Yeni maaş: 4013
Polis (11/1)
Eski maaş: 5005
Yeni maaş: 5280
Programcı (9/1)
Eski maaş:4154
Yeni maaş: 4382
Profesör (1/1)
Eski maaş:8482
Yeni maaş: 8948
Sağlık memuru (9/1)
Eski maaş:4032
Yeni maaş: 4253
Şef (7/1)
Eski maaş:3687
Yeni maaş: 3889
Şube müdürü (7/1)
Eski maaş:4670
Yeni maaş:4926
Usta öğretici (11/1)
Eski maaş:3403
Yeni maaş:3590
Uzman yardımcısı (9/1)
Eski maaş:5576
Yeni maaş:5882
Uzman (7/1)
Eski maaş:6093
Yeni maaş:6428
Vaiz (9/1)
Eski maaş:3862
Yeni maaş: 4074
Vali (1/1)
Eski maaş:12526
Yeni maaş: 13214
Veteriner hekim (7/1)
Eski maaş:5272
Yeni maaş: 5561
Yoklama memuru (11/1)
Eski maaş:3403
Yeni maaş: 3590
Zabıta memuru (9/1)
Eski maaş:3474
Yeni maaş:3665
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)
SSK (2000 ÖNCESİ)
Eski maaş:1982,6
Yeni maaş: 2111,3
SSK (2000 SONRASI)
Eski maaş:1181,4
Yeni maaş: 1258,0
BAĞ-KUR (ESNAF)
Eski maaş:1774,7
Yeni maaş: 1889,8
BAĞ-KUR (TARIM)
Eski maaş:1249,6
Yeni maaş: 1330,7
MEMUR (Emekli)
Eski maaş:2521,7
Yeni maaş: 2660,2
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
Müsteşar (1/1)
Eski maaş:9088,2
Yeni maaş: 9587,2
Genel müdür (1/1)
Eski maaş:8033,4
Yeni maaş: 8474,5
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Eski maaş:3082,8
Yeni maaş: 3252,0
Memur (Lisans - 1/4)
Eski maaş:3016,0
Yeni maaş: 3181,6
Öğretmen (1/4)
Eski maaş:3101,9
Yeni maaş: 3272,1
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş:5265,5
Yeni maaş: 5554,6
Başkomiser (1/4)
Eski maaş:3207,9
Yeni maaş: 3384,0
Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 3207,9
Yeni maaş: 3384,0
Hemşire (Lisans - 1/4)
Eski maaş:3014,9
Yeni maaş: 3180,4
Mühendis (1/4)
Eski maaş: 3782,4
Yeni maaş: 3990,1
Teknisyen (Lise -1/4)
Eski maaş: 2632,2
Yeni maaş: 2776,7
Profesör (1/4)
Eski maaş:7194,9
Yeni maaş: 7589,9
İmam-hatip
Eski maaş:3101,9
Yeni maaş: 3272,1
Araştırma görevlisi (1/4)
Eski maaş: 3780,3
Yeni maaş: 3987
Avukat (1/4)
Eski maaş:3101,9
Yeni maaş: 3272,1
En düşük memur emekli aylığı
Eski maaş:2522,0
Yeni maaş:2660,4
*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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