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Enerji bağımsızlığında ilk ateş! İŞTE TARİHİ ANLAR

A Haber
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Giriş: 20.04.2023 21:11
Karadeniz gazı devreye alınıyor. Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"nde, Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesi nefes kesen bir gösteri düzenlendi. İşte o anlar...
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İşte tarihi anlar
İşte tarihi anlar
Enerji bağımsızlığında ilk ateş
Enerji bağımsızlığında ilk ateş
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