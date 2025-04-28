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Emniyet: İzinsiz jammer yasaya aykırı belediyenin yetkisi yok

Emniyet: İzinsiz jammer yasaya aykırı belediyenin yetkisi yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 15:01
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden jammer açıklaması geldi, “Belediye frekans kesici kullanacak kurumlar arasında değil.” denildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para kasalarıyla buluştuğu otelde valizler içinde jammer kullandığı iddia edilmişti.
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Emniyet: İzinsiz jammer yasaya aykırı belediyenin yetkisi yok
İzinsiz jammer yasaya aykırı
"İzinsiz jammer yasaya aykırı"
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