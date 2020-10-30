Emniyet Genel Müdürlüğü İzmir'deki deprem enkazı çalışmalarına havadan destek verdi

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'de meydana gelen depremin ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarına havadan destek verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "PolisHavacılık İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında hasar tespit çalışmalarına havadan destek veriyor" denildi.

Genel Müdürlük ayrıca yapılan çalışmanın görüntüsünü de paylaştı.