Emniyet adım adım böyle takip etti! DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu böyle yakalandı

Terör Örgütü DEAŞ’ın İstanbul Polisi tarafından yakalanan üst düzey sorumlusu "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından fiziki olarak takip edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde; kafasında peruk olan Sumaidai, İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından adım adım takip ediliyor.