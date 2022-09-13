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Emniyet adım adım böyle takip etti! DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu böyle yakalandı

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Giriş: 13.09.2022 11:31
Terör Örgütü DEAŞ’ın İstanbul Polisi tarafından yakalanan üst düzey sorumlusu "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından fiziki olarak takip edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde; kafasında peruk olan Sumaidai, İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından adım adım takip ediliyor. Resmi Kullan
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