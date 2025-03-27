Emine Erdoğan: Dünyanın dengesini yeniden kurmak bizim elimizde!

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM'nin bugün "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla gerçekleştireceği "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği"nde konuşma yapmak üzere geldiği New York'ta, BM Genel Merkezi'nde açılan "Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi"ni ziyaretine ilişkin video paylaştı.

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