Emin Pazarcı: Hukuksuz bir şekilde elde edilen hak kazanılmış olamaz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin tartışmalar devam ederken A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Emin Pazarcı, usulsüz diplomaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı ilk olarak diplomanın iptal kararına ilişkin "Olmayan bir şey iptal edilemez" dedi. Pazarcı, İmamoğlu ve çevresinin başından beri Başkan Erdoğan'ın diploma iptali konusuna müdahil olduğunu iddia ettiklerini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı diplomanın iptali konusunda hiçbir yerinde yer almıyor" şeklinde konuştu. Usta gazeteci AK Parti'nin diploma iptali konusunda dahil olmadığını ve soruşturmanın bir ihbar üzerine başladığını hatırlatarak "İstanbul Üniversitesi bu belgenin sahte olduğuna karar veriyorsa sahtekarlar ile ilgili hukuk devreye girecektir. Bu durum çete noktasına gelirse altından çok farklı şeyler çıkacak. Siyasi açıdan baktığımızda bu durum çok vahim bir noktada" ifadelerini kullandı.

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