19 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Emin Pazarcı: Hukuksuz bir şekilde elde edilen hak kazanılmış olamaz
Emin Pazarcı: Hukuksuz bir şekilde elde edilen hak kazanılmış olamaz

Emin Pazarcı: Hukuksuz bir şekilde elde edilen hak kazanılmış olamaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2025 00:14
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin tartışmalar devam ederken A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Emin Pazarcı, usulsüz diplomaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı ilk olarak diplomanın iptal kararına ilişkin "Olmayan bir şey iptal edilemez" dedi. Pazarcı, İmamoğlu ve çevresinin başından beri Başkan Erdoğan'ın diploma iptali konusuna müdahil olduğunu iddia ettiklerini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı diplomanın iptali konusunda hiçbir yerinde yer almıyor" şeklinde konuştu. Usta gazeteci AK Parti'nin diploma iptali konusunda dahil olmadığını ve soruşturmanın bir ihbar üzerine başladığını hatırlatarak "İstanbul Üniversitesi bu belgenin sahte olduğuna karar veriyorsa sahtekarlar ile ilgili hukuk devreye girecektir. Bu durum çete noktasına gelirse altından çok farklı şeyler çıkacak. Siyasi açıdan baktığımızda bu durum çok vahim bir noktada" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emin Pazarcı: Hukuksuz bir şekilde elde edilen hak kazanılmış olamaz
Emin Pazarcı: Hukuksuz bir şekilde elde edilen hak kazanılmış olamaz
Emin Pazarcı: Hukuksuz bir şekilde elde edilen hak kazanılmış olamaz
Başkan Erdoğan’dan eşi Emine Erdoğan’ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyareté
Başkan Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyareté
CHP’lilerden TBMM’de İmamoğlu sabotajı!
CHP'lilerden TBMM'de İmamoğlu sabotajı!
Müderrisoğlu: İmamoğlu’nun siyasi geleceği hukuki sürece bağlı!
Müderrisoğlu: İmamoğlu'nun siyasi geleceği hukuki sürece bağlı!
İmamoğlu’nun kaydını yapanlar ata altınlarla işlemi gerçekleştirdi!
"İmamoğlu’nun kaydını yapanlar ata altınlarla işlemi gerçekleştirdi!"
Başkan Erdoğan: İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi!
Başkan Erdoğan: İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi!
A Haber’de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar
A Haber'de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar
İmamoğlu’nun diploması iptal edildi!
İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
CHP’de alternatif tören skandalı!
CHP'de alternatif tören skandalı!
Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!
Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!
Filistinsiz Gazze planı mı devrede?
"Filistinsiz Gazze" planı mı devrede?
Anka 3’lerden Çanakkale selamı!
Anka 3’lerden Çanakkale selamı!
Daha Fazla Video Göster