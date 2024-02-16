Emekliye zamlı bayram ikramiyesi müjdesi! Başkan Erdoğan resmen duyurdu: Yüzde 50 artışla 3 bin TL’ye yükselteceğiz

Başkan Erdoğan aday belirleme sürecinin tamamlanmasının ardından mitinglerine başlarken Ordu'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan muhalefetin kendisine hayrı olmadığını ifade ederken "Saç saça, baş başa kavgaya tutuştular" dedi. Diğer yandan eser ve hizmet siyasetinde rakiplerinin olmadığını belirtirken emeklilere de bir müjde verdi. Başkan Erdoğan bayramda emeklilere verilecek ikramiyenin 3 bin TL'ye yükseltildiğini belirtti.

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