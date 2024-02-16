16 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Emekliye zamlı bayram ikramiyesi müjdesi! Başkan Erdoğan resmen duyurdu: Yüzde 50 artışla 3 bin TL’ye yükselteceğiz

Emekliye zamlı bayram ikramiyesi müjdesi! Başkan Erdoğan resmen duyurdu: Yüzde 50 artışla 3 bin TL’ye yükselteceğiz

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2024 15:18
Başkan Erdoğan aday belirleme sürecinin tamamlanmasının ardından mitinglerine başlarken Ordu'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan muhalefetin kendisine hayrı olmadığını ifade ederken "Saç saça, baş başa kavgaya tutuştular" dedi. Diğer yandan eser ve hizmet siyasetinde rakiplerinin olmadığını belirtirken emeklilere de bir müjde verdi. Başkan Erdoğan bayramda emeklilere verilecek ikramiyenin 3 bin TL'ye yükseltildiğini belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul’da kaç okul deprem riski altında?
İstanbul'da kaç okul deprem riski altında?
İşte o numuneler! Sadece A Haber’de
İşte o numuneler! Sadece A Haber'de
Ordu Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Ordu Başkan Erdoğan'ı bekliyor
CHP 303 yerde adaylarını belirleyemedi
CHP 303 yerde adaylarını belirleyemedi
Katliamın gölgesinde 19. cuma!
Katliamın gölgesinde 19. cuma!
Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi!
Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi!
Soruşturma tamamlandı! 43,5 yıl hapis istemi
Soruşturma tamamlandı! 43,5 yıl hapis istemi
Batı Şeria’ya baskın! Altyapı yok ediliyor
Batı Şeria’ya baskın! Altyapı yok ediliyor
Deniz Baykal’ın anma töreninde neler oldu?
Deniz Baykal’ın anma töreninde neler oldu?
CHP’de istifa rahatsızlığı! Ortalık karıştı
CHP’de istifa rahatsızlığı! Ortalık karıştı
Toprak kayması | 9 işçi ile ilgili son durum ne?
Toprak kayması | 9 işçi ile ilgili son durum ne?
Daha Fazla Video Göster