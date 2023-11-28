28 Kasım 2023, Salı
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Elon Musk'ın ziyareti sırasında alçakça manipülasyon! Musk neden İsrail'e gitti?
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un İsrail'i ziyareti sırasında servis edilen "İçinde çok sayıda boş mermi bulunan beşik" görüntüsünün manipülasyon içerdiği ortaya çıktı. Gazeteci Mustafa Tanyeri, A Haber’de Filistinli yanlısı tutumuyla bilinen Elon Musk’ın son açıklamalarına yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...