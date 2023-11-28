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Elon Musk'ın ziyareti sırasında alçakça manipülasyon! Musk neden İsrail'e gitti?

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Giriş: 28.11.2023 21:08
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un İsrail'i ziyareti sırasında servis edilen "İçinde çok sayıda boş mermi bulunan beşik" görüntüsünün manipülasyon içerdiği ortaya çıktı. Gazeteci Mustafa Tanyeri, A Haber’de Filistinli yanlısı tutumuyla bilinen Elon Musk’ın son açıklamalarına yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
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