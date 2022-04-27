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Elon musk'ın Twitter planı ne? Twitter'a ne özellikler gelecek?

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 15:57
Elon Musk, 330 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip Twitter platformunu 44 milyar dolar karşılığında satın aldı. Dünyanın en zengin insanı, uzun bir süredir ifade özgürlüğünü yerine getirmediğini öne sürerek Twitter'ı eleştiriyordu. Bu hamlenin ardından milyonlarca kullanıcı Musk'ın sosyal medya ağında ne gibi değişiklikler yapacağını merak ediyor.  Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Ali Murat Kırık değerlendirdi.
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